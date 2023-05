(Di mercoledì 31 maggio 2023) Roma, 31 mag. (Adnkronos) – Il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e per il, Raffaele, terrà oggi, aldelladisulin corso a Palazzo, unaper illustrare la relazione semestrale sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’appuntamento è alla sala Polifunzionale della presidenza del Consiglio. L'articolo CalcioWeb.

Filippo Calarco ha parlato della totale assenza delle Case di riposo dale della immensa ... ha espresso la necessità che il presidente delladei sindaci di ASL Cuneo 1 dr. Marco Gallo (...Quello sulla ratifica del Mes e quello sul nuovo, che Bruxelles vorrebbe nero su bianco il ... A deciderlo è stata ladei capigruppo con il presidente della Camera Lorenzo Fontana che, ......anche l'attribuzione di due nuovi fondi a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza () ... le parti politiche (tramite l'esame delladei capigruppo) le associazioni di categoria, ...

Pnrr: conferenza stampa Fitto al termine cabina regia a P.Chigi Il Dubbio

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - Il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e per il PNRR, Raffaele Fitto, terrà oggi, al termine della cabina di regia sul PNRR in corso a Palazzo ...Roma, 31 mag. (Adnkronos) – E’ iniziata a Palazzo Chigi la cabina di regia sul PNRR presieduta dal ministro Raffaele Fitto. All’odg la relazione semestrale alle Camere sullo stato di attuazione del Pi ...