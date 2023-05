Pnrr | Boccia | ' inaccettabile emendamento Corte conti | vergognoso'

'La destrala mozione del Partito Democratico sul caro affitti. Una mozione che chiedeva di rispettare gli impegni del, vigilare sulla destinazione per il diritto allo studio dei nuovi alloggi da ...... chiede: " Come si fanno a realizzare alloggi pubblici, se ilfinanzia gli alloggi privati ... M5S: Maggioranzanostra mozione " Sul tema del caro affitti per gli studenti universitari dalla ...I nodie Mes - Il banchiere centrale ha poi fatto il punto sullo stato di attuazione dei lavori finanziati con i fondi del. L'Italia è il paese che ha concordato le elargizioni più ampie: ...

Ultimo'ora: Pnrr: Boccia, 'inaccettabile emendamento Corte conti ... La Svolta

Mentre nel Pd tutti attendono il grande balzo, Elly Mao avverte: “Il cambiamento non è un pranzo di gala”. Il partito è in fermento, la débâcle alle ultime elezioni amministrative ha rivelato, perfino ...Le richieste avanzate dagli universitari sono arrivate per la prima volta in Parlamento. Oggi la Camera dei deputati ha discusso ...