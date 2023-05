Plusvalenze | Paratici è costato alla Juventus 4 punti di penalizzazione | Agnelli 3 La Stampa

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Lasi sofferma sulle motivazioni emesse ieri dCorte Federale d’Appello in meritosentenza del 22 maggio sul caso, che aveva inflittounadi 10. Dal documento si evince che i giudici hanno quantificato la sanzione seguendo una logica aritmetica: hanno attribuito un peso ina ciascun dirigente con potere di firma condannato. Si passa dai 4 di Fabioall’unico di Federico Cherubini.ne è valsi 3. Il quotidiano torinese scrive: “La Corte Federale d’Appello ha reso note le motivazioni della sentenza emessa il 22 maggio in merito al casoche aveva inflitto...

... Andrea Agnelli - Fabio- John Elkann - Pavel Nedved Il patteggiamento Juve salva anche i sei club partner nelle: sarà solo multa. Il patteggiamento della Juventus per le due ...... quelli che sino a ieri sono stati trattati come due processi diversi (da una parte; ... Sangiorgio e Tortorella , più Apa che difendeva, sono riusciti a convincere prima Chiné e ...... ma poi ha rifiutato di firmare l'atto di rinuncia a qualsiasi ricorso per la questione,... 'Tra di loro, hanno patteggiato Fabioe Federico Cherubini, ma non (ancora) Andrea ...

Plusvalenze Juve e -10, le motivazioni: 4 Paratici, 3 Agnelli... Tuttosport

C'è altro da "calcolare" oltre alla multa comminata ai bianconeri, così come c'è da chiarire la scelta dell'accordo come opportunità ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...