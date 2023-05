Playoff Serie C oggi in tv | orari 31 maggio | calendario | programma | orari | streaming

(Di mercoledì 31 maggio 2023) IdiC sono pronti a ritornare quest’, mercoledì 31, con le gare di ritorno dei quarti di finale. Dopo i primi match dei quattro diversi doppi confronti previsti, si giocherà nuovamente ma a parti invertite. Il Cesena a partire dalle 20.30, così come tutte le sfide odierne, accoglierà il Vicenza. Nel primo incontro nessuna delle due formazioni è riuscita a imporsi sull’altra: uno scialbo 0-0 e una parità assoluta, hanno regnato sovrani. Allo stessoo il Crotone di Lamberto Zauli se la vedrà con il Fa di Delio Rossi. I calabresi, però, dovranno provare a ribaltare il risultato della prima sfida. I pugliesi si sono infatti imposti allo Zaccheria per 1 rete a 0 grazie alla marcatura di Diego Peralta al minuto numero 65?. Servirà una sfida ...

Vince con una rimonta al cardiopalma il Cagliari di Claudio Ranieri , che a fine partita non è riuscito a trattenere le lacrime per l'emozione. Nella semifinale di andata deidiB, i sardi erano partiti sotto di due gol contro il Parma, dopo le reti di Benedyczak e Sohm. È nella ripresa però che il Cagliari riesce a riaprire la partita, prima con Luvumbo in ...Dopo i 23 punti di scarto in gara 1, la Virtus Bologna ha conquistato un'altra vittoria netta su Tortona nelle semifinali scudetto deidellaA di basket 2022 - 2023. Questa volta alla Segafredo Arena la differenza è stata di 30, con il 108 - 78 finale per la squadra di coach Sergio Scariolo, ora avanti 2 - 0 nella... è arrivata una grande vittoria in rimonta da parte del Cagliari nei confronti del Parma nell'altra semifinale d'andata deidiB . Dallo 0 - 2 del primo tempo, i rossoblù di Claudio ...

