Playoff Serie C 2023 | i risultati e i marcatori

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Al via finalmente idi: ecco di seguito ie idella post season. 28 squadre prendono parte al lunghissimo cammino che, tra turni ed eliminazioni, in circa un mese andrà a decretare la squadra che si unirà a FeralpiSalò, Reggiana e Catanzaro e sarà promossa inB. Davvero estenuante il meccanismo e si parte l’11 maggio con il primo turno della fase interna ai gironi, quindi il secondo turno sempre tra squadre degli stessi gruppi, poi il primo e il secondo turno a livello nazionale, quindi le Final Four con semifinali e finalissima. Ecco allora di seguito che vi proponiamo in modo tempestivo e sempre aggiornato idi ogni match con i. IN AGGIORNAMENTO PRIMO TURNO GIRONI Girone A Padova vs ...

C, i risultati Dopo il ko di misura rimediato allo Zaccheria nella gara di andata, il Crotone di Lamberto Zauli si fa rimontare due gol nella sfida di ritorno, facendo 2 - 2 contro il ...Archiviati i quarti di finale deldiC con le gare di ritorno: il campo ha decretato, approdano alla Final Four Foggia, Pescara, Lecco e Cesena . L'impresa vera è dei pugliesi che sovvertono i pronostici ed eliminano il ...Lecco e Pescara passano i quarti di finale deidiC 2022/2023, eliminando rispettivamente Pordenone e Virtus Entella in due gare ricche di gol, ed eliminando due squadre che nella regular season avevano chiuso sopra di loro. Pescara ...

Serie B, semifinali playoff: Parma-Cagliari a Orsato, Bari-Sudtirol… Mediagol.it

In archivio il secondo turno nazionale dei playoff di Serie C. Dopo le gare di andata della scorsa settimana, questa sera in campo tutt'e otto le squadre coinvolte per i match di ritorno. Il Crotone ...Archiviati i quarti di finale del playoff di serie C con le gare di ritorno: il campo ha decretato, approdano alla Final Four Foggia, Pescara, Lecco e Cesena. L’impresa vera è dei pugliesi che ...