Playoff Serie C 2022 2023 | tutte le squadre qualificate alle semifinali

Leggi su sportface

(Di mercoledì 31 maggio 2023)ledeidel campionato di. La post-season del torneo di Lega Pro entra nel vivo, con le ultime quattro formazione rimaste in gioco a contendersi l’ultimo slot per la promozione inB. Nella regular season sono già salite di categoria Feralpisalò, Reggiana e Catanzaro e ora soltanto una delle quattrorimaste avrà la possibilità di unirsi ai suddetti club per prendere parte al prossimo campionato di cadetteria. Ledi andata sono previste domenica 4 giugno, mentre quelle di ritorno andranno in scena giovedì 8 giugno. La finalissima, invece, si svilupperà in un doppio confronto tra martedì 13 e ...