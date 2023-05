Play-off serie c il Crotone termina la corsa contro il Foggia

(Di mercoledì 31 maggio 2023)C ritorno quarti di finale gli ultimi minuti premiano ancora il. Ilregala il secondo tempo agli ospiti come ala-off del2 Marcatore: 30° Cernigoi, 45° Gigliotti, 51° Frigerio, 85° Beretta(4-2-3-1): Branduani, Mogos, Golemic, Gigliotti, Giron (Cuomo), Petriccione, Vitale (Awua), Chirico’ (Carraro), D’Ursi (Kargbo),Tribuzzi (Crialese), Cernigoi. All. Zauli(3-5-2): Dalmasso, Di Pasquale (Rutjens), Kontek, Rizzo, Bjarkason, Frigerio, Petermann (Di Noia), Schenetti, Costa, Peralta, Iacoponi (Beretta). All. D. Rossi Arbitro: Davide Di Marco di Ciampino Assistenti: Antonio Piedipalumbo di Torre ...

...recuperano lo svantaggio nella ripresa con Frigerio e Beretta nella ripresa CROTONE - Mercoledì 31 maggio alle 20.30 in campo Crotone e Foggia per il match di ritorno dei quarti di finale...... alle ore 20:30, andrà in scena il match Pordenone - Lecco , partita valida per il ritorno del secondo turno della fase nazionale deidi Serie C 2022/2023. Si riprenderà dall'1 - 0 ...Biancazzurri a Chiavari per conquistare la semifinaleper la B. Brosco recupera, Mesik e Lescano squalificati. In attacco c'è Cuppone. Ecco la nostra diretta. Virtus Entella - Pescara: la ...

Si sono giocate questa sera le gare di ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie C ed anche in questa circostanza come nel turno precedente non sono mancate le sorprese. Tre teste di serie su ...Dopo la sconfitta di misura dell’andata, l’ Entella doveva questa sera vincere al Comunale con il Pescara, con qualsiasi punteggio, per passare il turno. Ma dopo l’1-2 all’andata all’Adriatico, i bia ...