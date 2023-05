Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Per il vicepresidente della Società italiana di medicina ambientale: "Valori attuali non protettivi in termini di esposizione sia a medio che a lungo termine" “La nostra direttiva europea delladell’e quindi, a cascata, tutte le legislazioni nazionali, incluse quelle italiane, prevedono deiche sono più cheaidi sicurezza sanitposti dall’Oms nel 2005 e rivisti ulteriormente al ribasso nel 2021. Di fatto, iattuali non sono protettivi per la salute sia in termini di esposizione sul lungo termine medie-annuali di polveri sottili, di ossidi di azoto, di ossidi di zolfo, sia in termini di esposizioni acute”. Così Prisco, epidemiologo e vicepresidente della Società italiana ...