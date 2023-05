Pippo Baudo | la situazione clinica precipitata | trasportato d’urgenza in ospedale

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 31 maggio 2023)Lo storico conduttore e quel malore che l’ha colpito in passato: cosa è successo realmente a? Ecco la verità. Passa il tempo e ormai da diversi anni ha deciso di ritirarsi dalla televisione, ma la sua presenza non smette di farsi sentire. Da iconico conduttore quale è stato, la sua opinione cade sempre sotto la lente d’ingrandimento di critici e media. In un momento storico dove a causa del nuovo Governo la Rai sta vivendo un periodo di grandi cambiamenti, ancheha voluto dire la sua. In una nota di Ansa si legge: “Era una lottizzazione intelligente – riferendosi a Che tempo che fa – dava spazio ai rappresentanti di ogni tendenza politica e quindi era una Rai plurale. Oggi invece c’è la tendenza a voler controllare, regolare. Il ...