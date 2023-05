Pinto | Con Mourinho abbiamo ancora molto da fare per il club

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tiago – Forse un piccolo indizio sul futuro di Josè. O forse no. Il general manager della Roma Tiago(nella foto), intervistato dall’emittente televisiva Sic Portogallo, ha parlato alla vigilia della finale di Europa League. A proposito diha detto che anche oggi, fin dall’inizio della carriera, ha “la stessa ambizione e motivazione” e che insieme hannodaper questo”. Si è poi sbilanciato sul futuro di entrambe, che vorrebbe continuasse come ora: “Da parte mia l’intenzione è proseguire il lavoro insieme”. (Gas/ Dire)

Noi,l'aiuto di Mourinho, abbiamo fatto esordire 14 giovani della formazione della Roma nella ... alcuni di loro come Zalewski e Bove sono poi diventati titolari...' Mourinho e Tiagoancora ......

Il General Manager della Roma Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di "Sic portogallo" poche ore prima della finale di Europa League contro il Siviglia.Le sue parole: "Il nostro lavoro non si può valutare in base al risultato di questa finale. Abbiamo ancora molto da fare per questo club" ...