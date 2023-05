Pilota l’aereo diretto a Budapest con la maglia della Roma | le immagini diventano virali

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Si accorciano i tempi in vistasfida che vedrà scendere sul campo dile due squadre finaliste di Europa League, Siviglia e. Il match è importante, le due squadre si giocano il titolo di campionecompetizione calcistica continentale organizzata dalla Uefa. I tifosi sono pronti ad assistere alla sfida, chi sui maxischermi dell’Olimpico, chi a casa in tv e, poi, ci sono i più fortunati, che sono partiti alla volta dell’Ungheria per vedere la partita nell’arena di. Tra i tanti voli dinisti ce n’è uno che ha scaldato i cuori dei giallorossi e viene documentato da ‘Forza.info’: “Sul volo spunta un‘speciale’. Indossa lae riprende i ...