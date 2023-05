Pillon ha il diritto di esprimere le sue opinioni Bacchettata l' associazione Lgbt

Io, pur essendo distante anni luce dalle idee dell'avvocato, rivendico il fatto che ognuno abbia ildi esprimere in modo democratico e con un contraddittorio le proprie idee, in modo ...Simone, con quale spirito sarà presente sabato prossimo alla Manifestazione per la Vita "... Nessuno però dice niente perché ormai l'aborto è considerato unanimemente comeanziché come ......soluzioni efficaci e concrete per far ripartire il settore in maniera strutturale perché il... Massimo Caruso e Sergio, dell'Associazione italiana di sanità digitale e telemedicina; ...

"Pillon ha il diritto di esprimere le proprie opinioni". E il festival ... ilGiornale.it

"Liguria Pride" ha puntato il dito contro la partecipazione di Simone Pillon al "Festival della Parola", chiedendo agli organizzatori di depennarlo dall'elenco degli ospiti ...Il fotografo e la giornalista hanno deciso di non prendere parte al festival: “Non possiamo condividere il palco con chi diffonde contenuti violenti” ...