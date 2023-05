Pil | l’Istat rialza le stime | +1 | 9% annuo e +0 | 6% nel primo trimestre L’Italia cresce più di Germania | Francia e USa

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Neldel 2023 il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,6% rispetto alprecedente e dell’1,9% nei confronti deldel 2022. Lo afferma, che ha rilasciato oggi i Conti Economici Trimestrali relativi al2023 su Pil, valore aggiunto, consumi, inventi e domanda estera.La crescita congiunturale del Pil diffusa il 28 aprile 2023 era stata dello 0,5%, mentre quella tendenziale era stata dell’1,8%, sottolinea, ricordando che ildel 2023 ha avuto due giornate lavorative in ...

...nella nota sui conti economici trimestrali, si è registrata una crescita dell'1,6% negli Stati Uniti e dello 0,8% in Francia e una diminuzione dello 0,2% in Germania. Nel complesso, il......a crescita acquisita delitaliano per il 2023, quella che si otterrebbe cioè se nei successivi tre trimestri la variazione fosse nulla, è pari a +0,9% . Lo comunicanella nota sui ...Per contro, sia la variazione delle scorte, sia la domanda estera netta hanno contribuito negativamente alla variazione del, entrambe per - 0,1 punti percentuali.registra poi andamenti ...