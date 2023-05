Pierpaolo Pretelli | è finita con Giulia Salemi? L’indiscrezione di Dagospia

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Dopo i recenti rumors sembrerebbe arrivata al capolinea la storia d’amore tra. A rivelarlo è stato, parlando di una rottura tra i due ex gieffini. È? – Durante puntata del GF Vip, l’influencer aveva ammesso che tra lei ec’era aria di crisi. Ad aiutare la coppia L'articolo

Giulia Salemi esi sono lasciati Rumor e retroscena Giulia Salemi esi sono lasciati Il silenzio dei due sull'indiscrezione Nuovo momento di crisi per Giulia Salemi e...Ora, ad attraversare una fase di crisi pare essere un'altra coppia ancora, quella formata da Giulia Salemi e. Sono tanti i giornali di gossip che hanno lanciato l'indiscrezione, ...Giulia Salemi eal capolinea La loro storia d'amore sta vivendo da mesi alti e bassi. La stessa influencer e showgirl ha dichiarato in una puntata del GfVip che i due erano in crisi da un po', ma ...

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sarebbero lasciati Cosmopolitan

Dopo le voci che circolavano da ieri sera, i due sarebbero in piena crisi. Qualcuno parla addirittura della fine della loro storia d’amore ...Gf Vip, un'altra coppia del reality è in crisi Negli ultimi mesi aumentano i rumors su diverse coppie nate all'interno del Grande Fratello che sarebbero ora ...