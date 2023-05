Piero Chiambretti su Fazio | «È andato via lui | nessuna censura Quando fui fatto fuori in Rai non feci il martire»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 31 maggio 2023)non vede tutto questo clima die autoritarismo dietro gli addi di Fabioe Lucia Annunziata, anzi in un’intervista di Andrea Malaguti per la Stampa il conduttore spiega: «La tv è da sempre una specie di Grand Hotel pieno di gente che va e gente che viene». In occasione del suo sessantasettesimo compleanno,dice di sentirsi una «persona serena e in pace col mondo, che riesce a guardare le cose con distacco e può dire liberamente quello che gli passa per la testa». Idem quindi per i casi che hanno scatenato tante polemiche in Rai, con l’inevitabile totonomi che accompagna le cronache quotidiane dopo il rinnovo dei vertici di viale Mazzini da parte del governo Meloni. «Non è stato cacciato nessuno» Sull’utilità di avere o meno una tessera di partito per ...