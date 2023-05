Piero Chiambretti | Ma quale censura in Rai | sono andati tutti via spontaneamente

(Di mercoledì 31 maggio 2023): «La tv è da sempre un Grand Hotel, non sento aria di» La Stampa, pagina 11, di Andrea Malaguti. «Alla mia età mi sento come la Vanoni». Una donna? «No, una persona serena e in pace col mondo, che riesce a guardare le cose con distacco e può dire liberamente quello che gli passa per la testa». Anche quando si parla di Rai, Mediaset, pensiero unico e lottizzazione? «Soprattutto». Chissà se Ornella Vanoni è davvero pacificata, ma, il bambino più adulto della tv italiana, sembra a due passi dal Nirvana. Invidiabile. «Oggi mi sento proprio a posto. Ho ricevuto un sacco di messaggi pieni di affetto. Vuole dire che ho seminato bene». Ha firmato un nuovo contratto? «No, è il mio compleanno.67. Il WhatsApp di mia figlia Margherita mi ha ...

non vede tutto questo clima di censura e autoritarismo dietro gli addi di Fabio Fazio e Lucia Annunziata, anzi in un'intervista di Andrea Malaguti per la Stampa il conduttore spiega: ...: 'Mai votato Berlusconi e partecipato a feste dell'Unità' Sul caso degli addii in Rai di Fabio Fazio e Lucia Annunziata , dice la sua anche. 'Diciamo - spiega il conduttore Mediaset a La Stampa - che la tv e la politica vanno a braccetto da sempre e che non c'è nulla di nuovo sul fronte occidentale, anche se oggi molti ...

Chiambretti è intervenuto sull'addio di Fabio Fazio alla Rai, dicendo la sua. Per il presentatore non si sarebbe tratto di censura ma di scelte personali ...Il conduttore: "Quando fui cacciato io dalla Rai non ero un martire e nessuno si indignò. Avere una tessera di partito dà vantaggi ma anche svantaggi" ...