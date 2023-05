Piedi morbidi e vellutati per l’estate | come prepararsi

(Di mercoledì 31 maggio 2023)prendersi cura dei propriin vista delè tutto ciò che desiderate? Allora bisogna integrare la vostra skincare con uno step adeguato.prendersi cura dei, rendendoli, soprattutto in vista delè un cruccio condiviso da molti (se non tutti). Può capitare , durante le stagioni più fredde, di trascurare il loro benessere, ma con l’arrivo delbisogna correre ai ripari.comportarsi a questo punto? Esistono tantissimi rimedi per una pelle liscia e vellutata, a prova di sandalo e calura estiva, ma bisogna avere anche costanza e pazienza. Crediti: Pexels – VelvetMagCon l’arrivo della bella stagione, la ...

Sarà perché è sulla costa francese, sarà perché c'è un rec carpet sotto iche impreziosisce ogni look, sarà perché sfilano alcune delle star più celebrate del momento, ...semplici raccolti...Aiun tocco di colore: décolleté fucsia con il tacco vertiginoso. Aury opta per un look in ... porta una tuta di jeans a maniche lunghe, con maxi tasche e pantaloni. Posa insieme alla ......dell'estate Copia le VIP direttamente dal tappeto rosso di Cannesperfetti da sfoggiare in 30 minuti, il trucco del calzino Usa il metodo del calzino che ti farà avere talloni lisci e...

Come avere piedi morbidi e lisci in un attimo Cosmopolitan

Prima esfoliando e poi idratando, i piedi tornano a essere soffici in un batter d'occhio grazie a una combo davvero efficace ...Pronta per sandali e ciabattine Scopri i trattamenti sprint e speciali per la cura dei piedi in vista dell'estate. Anche in pochi minuti ...