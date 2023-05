Piazza Santa Maria | Altra Benevento | “Scandalosa decisione della Soprintendenza”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Gabriele Corona, movimento “è possibile”. “Ieri in tarda mattinata il soprintendente, Gennaro Leva, dopo gli scavi inCardinal Pacca) che hanno portato alla luce un pavimento in mosaico, resti delle terme romane, strutture medievali ed almeno due tombe, ha autorizzato su quell’area la costruzione di un edificio del Comune diper improbabili turisti. Ladel funzionario del Ministero dei Beni Culturali è stata concordata con il sindaco Mastella senza neppure attendere che l’archeologo completasse lo scavo che ha portato alla luce uno scheletro in una tomba con una parete affrescata, subito svuotata. Altre tombe trovate a ...