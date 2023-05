In un nuovo studio gli scienziati hanno esaminato 71.000 specie (contenenti mammiferi, uccelli, rettili, anfibi ee insetti). I loro risultati hanno mostrato che il 48% delle specie è ...Stop al volo in cielo dei palloncini che, una volta in mare, sono inghiottiti dai, finendo nella catena alimentare e costituiscono l'80% dei rifiuti trovati all'interno dello stomaco delle ...Nel primo appuntamento si parlerà di 'Senza spine: come pulire idell'Adriatico'. Seguirà alle 14 lo showcooking 'Lo spettacolo è servito!' con 'Il baccalà in tavola', a cura della Sagra di ...

Trasportato d’urgenza in ospedale con l'elisoccorso, il 51enne ha riportato lesioni alla testa e diverse ferite, ma non è in pericolo di vita “Stavo osservando alcuni banchi di pesci e i coralli insie ...Dall'ufficio stampa Arte A partire dal primo giugno la scultura Tre Pesci (2010) dell’artista Nino Ventura andrà ad arricchire il Museo del Parco di ...