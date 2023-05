Perugia | la lettera di Santopadre | «Mi intimano ad andare via | ma…»

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Massimiliano, presidente del, ha scritto una lungaalla società ed ai tifosi. Le dichiarazioni Massimiliano, presidente del, ha scritto una lungaalla società ed ai tifosi.– Prendo atto di quanto in questi 11 giorni mi è stato detto e comunicato in tutti i modi e da svariate direzioni. Non ultimo questa mattina l’ennesimo comunicato proveniente dagli ultrasche midivia e che addirittura tutti mi devono “far terra bruciata intorno” come se fossi l’ultimo dei delinquenti; vorrei ricordare a tal proposito che sono retrocesso e non sono una persona che ha fatto fallire il club. Nello sport purtroppo si vince e si ...

Santopadre spaventa il Perugia: "Club in vendita, servono due milioni" Tuttosport

Il futuro del Perugia è sempre più incerto. In una lettera rivolta ai tifosi e alla città intera, il patron del club umbro Massimiliano Santopadre ha messo in vendita la società, rimarcando la necessi ..."Servono 2 milioni di euro" Società sì in vendita, ma con un ingente esborso da 2 milioni di euro previsto entro pochi giorni. Così prosegue la lettera del patron del Perugia: "Consapevole che ormai m ...