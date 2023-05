... 2023 Perdere dei campioni a zero, è sempre un errore; ma #ha dimostrato di essere molto ... Se le guadagni col suoclub.- Agostino Mario Mela (@agostinomela) May 23, 2023 #Skriniar #...La finì 2 - 2 ma la doppietta dinei tempi supplementari assegnò il trofeo alla squadra di ...arriva Lautaro da due passi 15' in campo Sottil per Ikoné e Mandragora per Castrovilli 14'...... sperimentare, capire quanto vale, poi ilruolo, da quinto di centrocampo che lo ha riportato anche e soprattutto per questione di liste in un'Inter che aveva proprioda titolare prima ...

Perisic di nuovo all'Inter: opzione possibile a due condizioni Calciomercato.com

Il laterale croato potrebbe fare ritorno in nerazzurro nella prossima estate, ma servirebbe una riduzione di stipendio ...CALCIOMERCATO - Secondo la Gazzetta dello Sport il club rossonero cerca di giocare d'anticipo con il portiere francese premiando il suo rendimento con un nuovo ...