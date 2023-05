(Di mercoledì 31 maggio 2023), mi manchi. Tre parole per descrivere lo stato di Ivan, che vuole tornare in Italia, spinge per vestire ancora la maglia nerazzurra....

Commenta per primo Ivandi nuovo'Inter Possibile. Dopo un anno a Londra, precisamente al Tottenham , scrive Tuttosport , il croato potrebbe già cambiare aria: il club nerazzurro non ha chiuso al ritorno dell'ex ......ed in caso di vittoria contro il Brighton - già sicuro del sesto posto della qualificazione'... Forster; Pedro Porro, Sanchez, Lenglet, Davies; Son, Bissouma, Hojbjerg,; Kane, ......Fiorentina e Inter in campionato Gaia canterà l'Inno di Mameli I palloni dei gol della finale'... La finì 2 - 2 ma la doppietta dinei tempi supplementari assegnò il trofeo alla squadra di ...

Perisic all'Inter, 3 indizi per il ritorno: cosa può succedere Calciomercato.com

Il laterale croato potrebbe fare ritorno in nerazzurro nella prossima estate, ma servirebbe una riduzione di stipendio ...