Perché l’allargamento della Nato Plus all’India è un’ottima idea

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Si sta facendo strada l’di un ulteriore allargamento”. Quest’ultima, com’è noto, è formata dai Paesi membri e da altre cinque nazioni tradizionali alleate dell’Occidente: Israele, Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda. Una visione globale Non è certo un caso che tutte si trovino nell’area dell’Indo-Pacifico, e questo ha già causato controversie, poiché la stessa sigla “” fa chiaramente riferimento all’Oceano Atlantico, che è sempre stato il teatro di riferimento dell’Alleanza. Tuttavia, il mondo attuale non è più quellocompetizione tra i due blocchi, americano e sovietico. In particolare, la crescita esponenzialepotenza e dell’assertività cinese ha spinto i Paesi occidentali ad adottare una visione più ...

...tanto nella richiesta di un cambio di linea " se non altro... ma anche da esponenti che al Congresso'avevano sostenuta. Le ...più chiaro posizionamento politico del partito e su un......della legge Mancino, tant'è - spiega - che la stessa avvocata della donna, Debora Piazza, ha dovuto usare la legge Mancino solo per quello che riguarda'odio etnico e razziale ,...... con un'dello scaglione più basso per includere più ...per includere più lavoratori mentre Cisl e Uil insistonoil ... ossia prezzi e salari , tema caldo vista' inflazione. Eppoi a ...