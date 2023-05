Perché Camila Giorgi si è ritirata al Roland Garros? Chiarita l’entità dell’infortunio

(Di mercoledì 31 maggio 2023) È durato soltanto un set il secondo turno dial2023. Dopo aver perso il primo parziale per 6-2 contro la statunitense Jessica Pegula (n.3 al mondo), l’azzurra classe 1991 ha deciso infatti di ritirarsi per un infortunio al ginocchio destro, dicendo dunque addio allo slam parigino. Poco dopo il match si pensava che si trattasse dello stesso problema accusato nel primo turno del WTA 1000 Madrid 2023, quando la marchigiana fu costretta ad abbandonare la sfida contro l’egiziana Mayar Sherif sul punteggio di 6-4 4-6. Ad accedere al terzo turno a Parigi è dunque Pegula, che ora attende la vincitrice del match tra la belga Elise Mertens (testa di serie n.28) e la colombianaOsorio. Ebbene, in conferenza stampa, sono arrivate dei chiarimenti a riguardo: “Il problema è al ...

...che culminerà con i Championship's in Church Road è notoriamente la preferita die l'auspicio è che ci sia tempo a sufficienza per rimettersi a posto fisicamente. Si curerà a Firenze' ...Niente da fare perGiorgi, costretta al ritiro contro Jessica Pegula nel match di secondo turno del Roland ... la quota è validala sfida è cominciata. Le scommesse giocate sul primo set ...Proprio il precedente della Florida lascia però ben sperare, soprattuttose Giorgi è ... Sottovalutaresarebbe però una follia visto che quando è in giornata fa davvero paura. In palio un ...