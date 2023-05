Percentuale invalidità troppo bassa | come fare ricorso Inps?

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 31 maggio 2023) L’articolo 38 della Costituzione italiana garantisce il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale a tutti i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere: per questo, tra i vari diritti riconosciuti ai cittadini, rientrano i sussidi e l’assistenza in caso di riconoscimento dell’civile. Più alta è ladiriconosciuta più crescono questi diritti. La tutela del cittadino in questi casi passa per una serie di prestazioni economiche (pensioni, assegni ed indennità) e non economiche (si pensi ad agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, permessi e congedi dal lavoro, collocamento obbligatorio). L’accesso alle tutele citate è comunque subordinato al riconoscimento dello status di invalido da parte ...