Per la Schlein è già conto alla rovescia

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Quanto dura Elly? Prima delle elezioni, un ex ministro di lungo corso del Pd le dava poco più di un anno di vita politica, ovvero fissava la data di scadenza della nuova segretaria il giorno dopo i risultati delle elezioni europee. In realtà, la batosta delle amministrative e le gaffe collezionate in poche settimane avvicinano la resa dei conti. Che già dopo la vittoria a sorpresa dellanon tutto filasse liscio si sapeva. Prova ne sia che alcuni esponenti dem dell’area moderata avevano preferito traslocare altrove, mentre altri avevano lasciato intendere di avere la valigia in mano. Del resto, per gli aderenti a Base riformista, una delle correnti più numerose del partito, difficile mandare giù la linea movimentista su utero in affitto, termovalorizzatore e armi all’Ucraina. Ve lo immaginate Lorenzo Guerini, ex ministro della Difesa caro agli americani, che sul ...

Che già dopo la vittoria a sorpresa dellanon tutto filasse liscio si sapeva. Prova ne sia ... Del resto,gli aderenti a Base riformista, una delle correnti più numerose del partito, ...... come ha fatto tutto il governo e come ha fattodue volte la presidente del Consiglio' ha ...e Conte divisi dagli alluvionati: una sfilata a distanza...come unapiù concreta, da altri come una Meloni non sovranista, gira ormai nelle chat che contano . E Grillo non fa mistero di guardare alla carta della Donna come alla migliore catarsi...

Terremoto nel Pd, scoppia il caso Gentiloni: altri problemi per Schlein ilGiornale.it

Lo scontro tra Meloni e sindacati sulle riforme, Mattarella in Romagna, l’attacco dei droni ucraini su territorio russo. I fatti da conoscere ...Dopo le gaffe e la sconfitta alle amministrative, nel Pd sono in molti a scommettere che la segretaria, ribattezzata Elly Nein, non resterà in carica fino alle elezioni europee. In vista delle quali c ...