Pentathlon moderno | ad Ankara la finale di World Cup 2023 | prima giornata con scherma protagonista

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Al via oggi adladellaCupdi, in programma fino al 3 giugno. La gara attribuirà i primi due pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, che saranno riservati ai vincitori, rispettivamente, della gara femminile e maschile. Oggi si è svolto il Ranking Round diin vista delle semifinali maschili e femminili. Tre le azzurre impegnate in Turchia: Elena Micheli ha chiuso con 225 punti, Alice Sotero a 210 e Alessandra Frezza a 200. Nella gara maschile 230 punti per Matteo Cicinelli e 185 per Giorgio Malan. Domani, giovedì 1° giugno, le semifinali femminili – con le prove di equitazione,Bonus Round, nuoto e laser run – prenderanno il via alle 10 ora locale (ore 9 in Italia). Alice Sotero e Alessandra ...

Il calendario della finale di Coppa del Mondo 2023 di, in programma ad Ankara (Turchia) da mercoledì 31 maggio a domenica 4 giugno. Gran finale del massimo circuito internazionale che mette in palio anche le prime due carte olimpiche ...... Matteo Cicinelli (Carabinieri) e Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) : ecco i cinque azzurri che parteciperanno alla finale della World Cup 2023 di, in programma ad Ankara, in Turchia, ...... 92 kg e + 92, mentre si qualificano i migliori 4 atleti per le categorie 57 kg, 63.5 kg, 71 kg e 80 kg) 25 giugno - 1 luglio: Giochi Europei Cracovia (Si qualificano a livello ...

Pentathlon Moderno: al via domani in Turchia la Finale di World Cup ... Federazione Italiana Pentathlon Moderno

Al via oggi ad Ankara la finale della World Cup 2023 di Pentathlon Moderno, in programma fino al 3 giugno. La gara attribuirà i primi due pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, che saranno riservati ai ...I Giochi Europei si disputeranno dal 21 giugno al 2 luglio a Cracovia, in Polonia, ed alcuni degli sport che saranno in programma alle Olimpiadi di Parigi 2024 utilizzeranno questa manifestazione come ...