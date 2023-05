Pd | Schlein | ' mettetevi comodi | siamo qui per restare'

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "A chi pensa che sia finita, io dico che abbiamo solo cominciato". Così la segretaria del Pd, Elly, in diretta Instagram dopo le tensioni per la sconfitta alle amministrative. "Il cambiamento non è un pranzo di gala, è scomodo. Abbiamo un lavoro lungo davanti.qui per". C'è un "lavoro lungo da fare - continua - coinvolgendo partito e territori. Andiamo avanti con le nostre battaglie. Non ci spaventano gli attacchi.qui per fare esattamente quello che diciamo. Noi non ci fermiamo, abbiamo da ricostruire una prospettiva e da dare una speranza a questo paese. Come si dice dalle mie parti: teniamo botta".

comodi perchè siamo qui per restare, lo voglio dire a tutti". Elly Schlien interviene dopo ...Ue per le munizioni da destinare all'Ucraina - di cui sta discutendo il parlamento Ue -...- "Il cambiamento non è un pranzo di gala.comodi, abbiamo un lavoro lungo da fare. Noi non ci fermiamo . Abbiamo da ricostruire una ... Lo ha detto la segretaria del Pd Ellyin una ......Ellyprova a rilanciare: "Non molleremo un centimetro su quello che e' il nostro progetto, sul lavoro, sul clima. Il cambiamento non e' un pranzo di gala, il cambiamento e' scomodo....

Schlein, mettetevi comodi, noi non ci fermiamo Agenzia ANSA

Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, durante una diretta su Instagram Noi siamo qui per fare quello che diciamo. Mettetevi comodi, perché siamo qui per restare, coinvolgendo tutto… Leggi ...Segui Tag24 anche sui social Ci aveva subito messo la faccia Elly Schlein: le elezioni amministrative non hanno sorriso al Partito Democratico e, in generale, al centrosinistra italiano. Colpa del ven ...