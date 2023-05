Pd | Elly Schlein | «A chi pensa che sia finita dico che abbiamo solo cominciato»

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Dopo la sconfitta alle Comunali, la segretaria del Pd parla in una diretta Instagram: «Domani al Senato chiederemo al governo di non dirottare fondi del Pnrr nella direzione della produzione di munizioni e armamenti»

'Mettetevi comodi, siamo qui per restare'. Ha provato cosìa mettere a tacere le polemiche piovute sulla segreteria del Pd, che guida dal 12 marzo, dopo la débacle alle ultime elezioni amministrative. Il contrattacco diè diretto non solo ...: "Il governo sta rallentando il Pnnr", la diretta integrale della segretaria del Pd Tre giorni dopo la sconfitta Pd ai ballottaggi delle comunali ,torna a parlare. E lo fa con ...Cosìin diretta Instagram. "Questi fondi non possono essere sottratti ai progetti del Pnrr per produrre armi e il governo deve essere chiaro su questo - dice la segretaria Pd - Non è ...

Mentre nel Pd tutti attendono il grande balzo, Elly Mao avverte: “Il cambiamento non è un pranzo di gala”. Il partito è in fermento, la débâcle alle ultime elezioni amministrative ha rivelato, perfino ...La leader dem: "Il governo deve essere chiaro su questo". Poi sul Pd: "Mettetevi comodi, siamo qui per restare" ...