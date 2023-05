Pd | dopo sconfitta Schlein rilancia | ' siamo qui per restare | lavoro lungo' **

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Mettetevi comodi,qui per". La reazione di Ellyallaalle comunali e alle tensioni interne che ne sono seguite, arriva a metà pomeriggio via Instagram. La segretaria, rimarca la determinazione a dare un'impronta nuova al Pd e ricorda che "il cambiamento non è un pranzo di gala". Ma un"scomodo" e anche, che richiede tempo. Qualcosa in più, insomma, dei pochi mesi dalla elezione alle primarie. "A chi dice che è finita, rispondo che abbiamo appena cominciato". Parole che seguono l'intervista stamattina a Dario Franceschini, il primo tra i big Pd a credere e sostenere. "Nessuno ha la bacchetta magica", sottolinea l'ex-ministro che chiede a tutti di stoppare quello ...

Nel Pantheon politico della segretarial' ex ministro delle finanze greco , alfiere della guerra ..." fondata sotto il Partenone con l'ambizione di dare vita al fronte alternativo europeoil ..." Mettetevi comodi perché siamo qui per restare ". Nessun passo indietro e nemmeno di lato:la sconfitta delai ballotaggi, Elly Schlein ha ribadito che la rotta impostata non si cambia. Avanti tutta, compagni (anche se i risultati, sinora, sono stati quelli noti a tutti). In una ..."Ringrazio ilper aver capito le motivazioni - sono le parole di Cottarelli subitola votazione - ringrazio anche la maggioranza che non ha prolungato i tempi di queste mie dimissioni con un ...

**Pd: dopo sconfitta Schlein rilancia, 'siamo qui per restare, lavoro ... Il Dubbio

Sarà presentata ad inizio della prossima settimana (al 99% lunedì 5 giugno) la giunta del D'Alberto-bis al Comune di Teramo. A coprire le spalle al sindaco...sarà il PD con la sua donna: Stefania Di P ...Lo confermano fonti parlamentari dopo la riunione di gruppo di S&d ... spiegano fonti interne al gruppo. Anche nella delegazione Pd il piano dovrebbe trovare il supporto della maggioranza degli ...