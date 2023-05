Pavard profilo perfetto per l’Inter! Lui ha già dato l’OK | un solo nodo – CdS

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 31 maggio 2023), che era già stato vicino all’Inter in inverno, secondo il Corriere dello Sport è ilper sostituire Milan Skriniar. Resta peròunda sciogliere. SOSTITUTO –era il preferito dell’Inter a gennaio, nel caso in cui il PSG avesse messo sul tavolo l’offerta giusta per portare subito Milan Skriniar in Francia. Da quel momento, i dialoghi tra la dirigenza dell’Inter e il suo entourage non si sono mai interrotti, anzi. Secondo il quotidiano romano, il difensore francese rappresenta per il club nerazzurro ilper sostituire lo slovacco: 27 anni (un anno più giovane di Skriniar), nasce terzino destro, ma spesso ha giocato da difensore centrale tanto da aver di fatto cambiato ormai ruolo. In aggiunta, il ...