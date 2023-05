Patteggiamento Juventus | Bandecchi | “ha rubato! Gravina? Cambi spacciatore”

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Ildellacontinua a scatenare motivi di grande discussione. Si è conclusa la querelle della manovra stipendi con il pagamento di una multa da 718 mila euro. Il presidente della Ternana Stefanonon ha gradito la sentenza: “meglio che”, le parole ai microfoni di TvPlay. “Lo sport deve adattarsi alla giustizia regolare, se è dimostrato che hai rubato vai in galera, punto e basta. Secondo me laha rubato? Sì, le indagini dicono questo”. “Con tutto il rispetto perpenso che debbaare, ha detto qualcosa di gravissimo per un uomo con una carica come la sua. Ha sbagliato, quello che ha detto non ha né capo né coda, forse voleva dire ...