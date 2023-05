Sesto San Giovanni, neonata abbandonata inscatola di cartone. L'appello del sindaco alla mamma Dimenticano la figlia di 2 anni in macchina per tutta la notte, la piccola ritrovata morta: ...N ell'autunno del 2016, Armine (nome di fantasia)due gemelle presso un ospedale di Yerevan, capitale dell'Armenia. Dopogravidanza difficile, il parto gemellare, un cesareo, non risulta particolarmente complicato ma le bambine nascono ...dei tre, pezzata bianca e marrone, molossoide, sta partorendo sucoperta posata sul marciapiedi. Intornofolla di osservatori del lieto evento. Nasce uno dei cuccioli e dopo poco, mentre ...

Partorisce una bambina, poi muore per una grave emorragia: tragedia in ospedale. «La piccola sta bene» leggo.it

Una vera e propria tragedia per una neomamma all'ospedale di Savigliano, in provincia di Cuneo, dove la donna è morta dopo aver partorito una bambina, che sta bene. Sesto San Giovanni, neonata ...Firenze, 31 maggio 2023 - “La montagna ha partorito il topolino: è un provvedimento gattopardesco per lasciare tutto com'è”. Sono arrabbiati e delusi gli albergatori toscani, dei quali si fa portavoce ...