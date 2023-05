Papi e Berti bocciati da una loro collega | “Io sarei perfetta”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Gli opinionisti sono fondamentali nei reality, non solo perché devono fare da spalla ai conduttori, ma anche perché spesso forniscono spunti di riflessione e in alcuni casi creano dinamiche. Anche se per motivi diversi, Enricoe Oriettasono stati criticati sul web e a quanto pare anche unaè d’accordo con chi non li apprezza nelnuovo ruolo al GF Vip e L’Isola dei Famosi., l’opinione di Karina Cascella. In un’intervista rilasciata a Nuovo Tv, Karina Cascella ha dichiarato che Enrico spesso non c’entra l’obiettivo quando interviene in puntata. L’opinionista ha bacchettato anche Orietta, secondo Karina infatti la cantante al GF Vip a fine serata sembrava avesse sonno. “I salotti tv? Sembrano un cimitero e ...