Paola Turci attacca Feltri | “Va radiato” Lui s’infuria | “Le sue idee mi interessano quanto il sesso degli scarafaggi”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 31 maggio 2023) “La poveraha chiesto la mia cancellazione da questo social perché ho scritto di non aver visto neanche un nero in Romagna a spalare. La sua opinione mi interessa come il comportamento sessuale”. E’ durissima la risposta, su Twitter, di Vittorioalla cantante, recentemente unitasi all’ex moglie di Berlusconi Francesca Pascale, che in un tweet aveva chiesto la sua radiazione dal social network. “Ha tutte le carte in regola per essere”, ha scritto, scatenando la reazione di. Il giornalista aveva scritto, in un tweet, che nell’alluvione dell’Emilia Romagna non aveva visto neri spalare il fango e dare una mano.e le accuse a ...