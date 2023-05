Paola Barale conquista il web con una maglietta speciale | «Storia della tv italiana» FOTO e VIDEO

(Di mercoledì 31 maggio 2023)ha condiviso unache ha divertito moltissimo il web: la nota showgirl, infatti, si è mostrata su Instagram con unaiconica che riguarda latelevisione, in particolare il fortunato programma di Mike Bongiorno dal nome La ruotafortuna. Ma cosa è successo nella trasmissione? Leggi anche: Sabrina...

A farle da eco, inconsapevolmente, è stata anche. La show girl italiana, che ha da poco spento le 56 candeline, si è espressa sull' argomento con un monologo a Le Iene andato in onda il ...L'avventura a Le Iene si è conclusa con un' ultima grande puntata , durante la quale oltre ai servizi di rito, il pubblico da casa ha potuto assistere al monologo disulla menopausa e ...Anche da questa riflessione nasce Non è poi la fine del mondo , il libro disulla menopausa , in cui la conduttrice racconta anche la sua esperienza personale.è ospite a ...

"Vinsero battaglie grazie alla loro f.ga", la maglietta di Paola Barale ricorda il Signor Giancarlo e Mike: è boom sui social TorinoToday

Drew Barrymore contro i tabù e i pregiudizi sulle donne in menopausa, in particolare riguardo la percezione degli uomini.La conduttrice torna a parlare dell’inizio della menopausa Nei giorni scorsi Paola Barale ha affrontato davanti a tutt’Italia un discorso che ...