Pannolini sotto ai vestiti per andare al concerto di Taylor Swift | «Non perderemo neanche una canzone» L’idea delle super fan

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Disposti a tutto pur di non perdersiun secondo deldella loro cantante preferita, persino a indossare un pannolino per adulti pur di non doversi allontanare peral bagno e rischiare di saltare preziosi minuti dello show. Si tratta dei fan di, che sui social stanno spiegando lo stratagemma adottato per evitare di correre alla toilette durante l’Eras tour. Pannolino aldi, i video su TikTok Su TikTok sono apparsi diversi video – soprattutto di ragazze – intente a indossare un pannolone per adulti prima dialdi. In uno in particolare, pubblicato da Madeline Doloway, si può vedere una ragazza bionda ...

