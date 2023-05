Palop avvisa la Roma | «Il Siviglia merita rispetto | nessuno ha vinto più Europa League»

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Andres, ex portiere e capitano del, ha parlato in vista della finale diin programma questa sera Andresha parlato a Sportitalia in vista del match tra il suoe ladi stasera. COSA TEME DELLA– «Quello che temo dellaè il gruppo e la squadra nel suo complesso. Dybala è un ottimo calciatore e darà sicuramente il suo contributo alla partita se sarà parte della finale, Ma credo che la forza dei giallorossi sia appunto nella squadra, nel blocco unico che formano soprattutto difensivamente. Poi certo, su Dybala non si possono non dire alcune cose». CHE GARA SI ASPETTA – «Sarà una partita molto equilibrata e competitiva. Faranno la differenza i dettagli, come spesso accade ...

Andres, ex portiere e capitano del Siviglia, ha parlato in vista della finale di Europa League in programma questa sera Andresha parlato a Sportitalia in vista del match tra il suo Siviglia e la Roma di stasera. COSA TEME DELLA ROMA - "Quello che temo della Roma è il gruppo e la ...Andres, ex portiere e capitano del Siviglia, ha parlato in vista della finale di Europa League in programma questa sera Andresha parlato a Sportitalia in vista del match tra il suo Siviglia e la Roma di stasera. COSA TEME DELLA ROMA - "Quello che temo della Roma è il gruppo e la ...