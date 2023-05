Palazzo Madama approva le dimissioni di Cottarelli | applauso in Aula Il senatore Pd | “Parlamento è baluardo della democrazia”

(Di mercoledì 31 maggio 2023) L’del Senato ha accettato le dimissione da parte deldel Pd Carlo: 113 parlamentari si sono espressi favorevolmente, 31 contrari e 3 astenuti. L’ha salutato ilcon un, presente nell’emiciclo, ha ringraziato sia i colleghi dem “per aver capito le motivazioni di queste mie” sia la maggioranza “che ha sostenuto” lee che “avrebbe potuto utilizzare un ‘no’ per prolungare questa cosa”. “Un ultimo ringraziamento – ha detto infine – lo faccio da cittadino, il lavoro che state facendo è fondamentale per questo Paese. Il Senato, ilsono ilin Italia. Grazie per ...

A parlare è il senatore di Azione Marco Lombardo , che lancia la provocazione e decide, nell'aula di, di farsi interprete di un testo scritto ed elaborato da un algoritmo . Si tratta ...

E' stato il primo discorso pronunciato nell'aula del Parlamento prodotto dall'intelligenza artificiale: "Alla fine ho spiegato come era stato ...