Ovunque giocherai ti seguirò

(Di mercoledì 31 maggio 2023) «Conosco qualcuno che è lì, Antonio, che lavora a Trigoria. Antonio per arrivare qua ha fatto una cosa incredibile: è andato in treno a Bologna, poi ha preso l’aereo per Colonia, domani prende l’aereo per Amsterdam. Una cosa incredibile. Penso ad Antonio e penso che ci sono tanti Antonio lì che hanno fatto questo sacrificio per venire qua e stare con la squadra, penso a loro. È parte del mio lavoro come allenatore pensare a questa gente. Ho sentito emozione per loro». Con queste parole José Mourinho ha commentato la sua commossa e commovente camminata a pugni stretti verso il settore ospiti della Bay Arena dopo il fischio finale della semifinale di Europa League. Quando mia madre ha sentito parlare Mourinho in questi termini ha pensato fosse assurdo che l’allenatore della Roma stesse descrivendo in modo quasi perfetto l’incomprensibile viaggio che ho fatto per raggiungere ...