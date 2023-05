Ottiene il divorzio e festeggia con 150 persone | “Volevo dirlo anche alla mia ex moglie | ma forse sarebbe stato troppo”

(Di mercoledì 31 maggio 2023) “Non è una goliardata”, assicura, ma “un modo per ringraziare chi in questi mesi mi ha supportato e sopportato in un percorso difficile. Specie se è burrascoso come èil mio”. Un uomo ha invitato 150in un locale di Pratola Peligna (L’Aquila) perre il suo. Una cerimonia in piena regola, con richiesta di presentarsi vestiti in modo formale. “È un modoper infondere coraggio a chi attraversa questo difficile periodo della vita – aggiunge – e che spesso, a differenza mia, non ha moltevicine”. Tutto sarà similecerimonia con la quale si è sposato, mrà soltanto la consorte. E la lista di nozze. “Quella non l’ho fatta – spiega – ma le esigenze di un neo divorziato sono quelle di un neo sposato: ...

Ottiene il divorzio e festeggia con 150 persone: “Volevo invitare anche la mia ex moglie" TPI

Specie se è burrascoso come è stato il mio". Un uomo ha invitato 150 persone in un locale di Pratola Peligna (L'Aquila) per festeggiare il suo divorzio. Una cerimonia in piena regola, con richiesta di ...