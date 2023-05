Ottavia – Sgomberate due case Ater occupate da abusivi

(Di mercoledì 31 maggio 2023) – Prosegue la politica del comune di Roma di recupero delleabusivamente. Martedì è stato il turno adi due abitazioni popolarida tre persone non aventi diritto. Le duesi trovano in via Colette e in via Esperia Sperani. Lo sgombero, avvenuto senza incidenti, è stato opera del Gruppo sicurezza sociale urbana (Gssu). Nei giorni scorsi erano stati liberati appartamenti a Vigne Nuove, Tufello, Val Melaina, San Basilio, Pietralata, Tor Bella Monaca.

