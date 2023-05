(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi terrà domani sera alle ore 21 presso il bistrot Gnostro la terza tappa della kermesse musicale «Tracce di Gnostro», rassegna di eventi organizzata dall’associazione culturalein sinergia l’edicola – birreria di viale Mellusi. Ospite della serata, che prosegue il suonazionale con una serie di nuovi appuntamenti estivi. Il cantautore, infatti, al termina di una primavera ricca di concerti, inaugura proprio a Benevento la sua stagione estiva, portando dal vivo i brani del suo disco d’esordio «Malato» e le novità più recenti, come il singolo “Capannone”. Batterista, cantante, percussionista, rumorista, Lorenzo Lemme, in arte, è da tempo attivo nelle scena musicale romana con il progetto LeSigarette e dal 2016 è batterista e membro stabile della band di Lucio ...

... cuore e culla della vita sul Pianeta, regolatore del suo clima e primo produttore di, con ... certificata per la sostenibilità carbon neutral da Up2You,in homepage un planisfero ...... con sensori ECG e PPG: misura il valore PTT, la frequenza cardiaca, l'nel sangue, il ... ASUSanche i più recenti risultati di sostenibilità verso il raggiungimento di zero emissioni ...... e in effetti siproprio in un momento decisivo, ovvero sul 5 - 4 Nakashima e servizio del ... All'improvviso va in debito d'lo spagnolo che, forse, non si aspettava la grande reazione ...

Ossigeno presenta Lepre in tour a 'Tracce di Gnostro' anteprima24.it

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Queste includono la frequenza cardiaca, l’ossigeno nel sangue, le calorie, la bussola e altri dati essenziali, accessibili ruotando la corona. In TicExercise, il display ULP introduce l’innovativa ...