Ospedale San Pio | incontro De Luca-Mastella | chiarimento tra la Morgante e il sindaco

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolto in Regione untra il Presidente Vincenzo Dee ildi Benevento Clemente, al quale hanno partecipato anche il direttore generale del presidio ospedaliero San Pio Maria, il direttore generale della Salute Nino Postiglione, il dirigente Ugo Trama e il consigliere regionale Luigi Abbate. L’è stato sollecitato dalin relazione all’accelerazione degli interventi per la valorizzazione e lo sviluppo di un presidio di grande tradizione e che ha registrato, come tutte le altre strutture sanitarie, le criticità legate alla pandemia. In particolare è stata concentrata l’attenzione sulla funzionalità e l’accessibilità del Pronto soccorso. Il direttore generale ha ...

Genova - Ennesimo incidente sul lavoro nel capoluogo ligure dove sono gravi, all'Martino, le condizioni dell'operaio di 30 anni che sembra sia precipitato da una impalcatura in un cantiere di Bolzaneto. L'incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 10 e l'uomo è ...Nel frattempo, l'alunno è stato ricoverato nel reparto di neuropsichiatria dell'Paolo di Milano. Per le sei coltellate alla sua insegnante è accusato di tentato omicidio aggravato. E le ...Un uomo di 35 anni è stato elitrasportato in gravi condizioni all'Camilllo di Roma, dopo un incidente in moto. È quanto avvenuto intorno alle 8 del mattino di oggi, in via Laurentina all'altezza di Santa Procula. L'uomo era a bordo del mezzo a due ruote ...

Forte odore all'Ospedale San Martino, evacuato ambulatorio Agenzia ANSA

Il 16enne che ha colpito l'insegnante nell'istituto di Abbiategrasso è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio aggravato. Spunta anche l’ipotesi della vendetta: era stato bocciato anni fa dal ...Si terrà domani 1 giugno all'ospedale San Paolo di Milano, dove è ricoverato, l'interrogatorio di convalida dell'arresto del 16enne accusato di tentato omicidio aggravato per aver accoltellato la sua ...