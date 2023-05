Oroscopo Giugno 2023 | il Sole entra nel segno dei Gemelli

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Care lettrici e lettori di VelvetMAG,è alle porte e con esso anche l’estate! Cosa prevedono le stelle del mese? Scopriamolo insieme al nostro. L’ingresso di Giove in Toro ci accompagnerà nella seconda decade delin. Una combinazione perfetta che mette in linea sensualità, razionalità con un attento e fiducioso controllo sugli eventi. Ma non è tutto! Marte e Venere saranno nel Leone e, il trittico astrale porterà ai segni dello zodiaco un notevole flusso di coraggio.del mese di– velvetmagSaranno tante le combinazioni nell’di. Non a caso, la Luna in Vergine – che indica precisione – dialogherà con la visione sognate di Giove in Pesci. Mentre, il desiderio di esplorazione della combinazione ...

Capricorno per l'Branko con l'aiuto di Mercurio, in buon aspetto tutta la settimana, ... Acquario l'opposizione di Marte attiva fino al 6può avere due interpretazioni; o ti viene ...Leone (23 luglio - 22 agosto) Amore: I pianeti indicano che il Leone potrebbe essere coinvolto in situazioni amorose complesse questa settimana. Potrebbero sorgere sfide o conflitti nella vostra ...Sagittario (22 novembre - 21 dicembre) Amore: I pianeti indicano che il Sagittario potrebbe sperimentare una fase di armonia e stabilità nella sfera amorosa questa settimana. Se siete in ...

L'oroscopo di giugno 2023: amore, lavoro, previsioni per i segni zodiacali Maremosso

Le previsioni per amore e lavoro secondo l’oroscopo di Paolo Fox Oggi finisce il mese di maggio e quale migliore occasione se non quella di leggere ...Leone. Cari Leone, l’oroscopo della settimana dal 5 giugno all’11 giugno per voi è a passo di cariva. Capricorno. Cari Capricorno, l’oroscopo della settimana dal 5 giugno all’11 giugno vi regala… ...