Oroscopo 31 maggio 2023

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 31 maggio 2023) La Luna in Bilancia si trova in quadratura con Venere in Cancro alle 10:53, ispirando un’atmosfera affettuosa. Il divertimento può essere la priorità, ma le persone sono di umore più serio quando la Luna entra in Scorpione alle 19:45 e si trova in quadratura con Plutone in Acquario alle 20:02. Potranno verificarsi grandi cambiamenti, che