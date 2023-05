Operazioni militari e nuovi scontri | la stabilità in Libia si fa pregare

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Il 25 maggio, lo Stato Maggiore della Difesa della, con sede a Tripoli, sotto l’egida del generale Mohammed Al-Haddad, ha annunciato l’avvio di una operazione contro “i nascondigli dei contrabbandieri di carburante, dei trafficanti di droga e dell’immigrazione clandestina a Zawiya”. L’aviazione libica ha preso di mira i covi della Stability Support Agency (SSA) del clan Busriba, un’agenzia la cui affiliazione e finanziamento non sono mai stati chiariti, dopo l’istituzione da parte dell’ex premier, Fayez Al-Serraj. “Gli attacchi hanno avuto successo e hanno raggiunto gli obiettivi desiderati”, ha riferito il dicastero della Difesa, citato dal portavoce del Governo di Unità Nazionale (GNU), Mohamed Hamuda, invitando “la popolazione a collaborare finché tutti gli obiettivi non saranno raggiunti”, aggiunge. L’offensiva era già stata annunciata dal generale Al-Haddad ...

...stop alle manifestazioni violente da parte serba e dall'altro lato la sospensione delle... I nostriresteranno," conferma il ministro degli Esteri Tajani . "Al momento non ci sono ...... in genere, quando Kiev si esibisce inche irritano particolarmente Mosca, l'... Nonostante tutti i preparativi, gli ucraini, presumibilmente gli alti gradi, non si sentono affatto ...Durante le prime ore del 30 maggio 2023 idella Compagnia Carabinieri di Borgo Val di Taro, coadiuvati da quelli delle Compagnia ... tanto che ledi materiale cessione di ...

Ucraina, gli Usa: non appoggiamo operazioni militari in territorio russo Agenzia askanews

Partner strategico della Marina Militare italiana è tra le poche aziende al mondo ad avere un’offerta completa per la sicurezza navale ...Roma, 31 mag. (Adnkronos Salute)() - Quattrocento chilogrammi di principi attivi di sostanze anabolizzanti di varia natura, tra cui steroidi, ormoni ...