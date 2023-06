Operazioni militari e nuovi scontri | la stabilità in Libia si fa pregare

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Il 25 maggio, lo Stato Maggiore della Difesa della, con sede a Tripoli, sotto l’egida del generale Mohammed Al-Haddad, ha annunciato l’avvio di una operazione contro “i nascondigli dei contrabbandieri di carburante, dei trafficanti di droga e dell’immigrazione clandestina a Zawiya”. L’aviazione libica ha preso di mira i covi della Stability Support Agency (SSA) del clan Busriba, un’agenzia la cui affiliazione e finanziamento non sono mai stati chiariti, dopo l’istituzione da parte dell’ex premier, Fayez Al-Serraj. “Gli attacchi hanno avuto successo e hanno raggiunto gli obiettivi desiderati”, ha riferito il dicastero della Difesa, citato dal portavoce del Governo di Unità Nazionale (GNU), Mohamed Hamuda, invitando “la popolazione a collaborare finché tutti gli obiettivi non saranno raggiunti”, aggiunge. L’offensiva era già stata annunciata dal generale Al-Haddad ...

Se le “due Libie” muovono guerra ai trafficanti – Analisi Difesa Analisi Difesa

