(Di mercoledì 31 maggio 2023)5 sta per arrivare in Italia. Il SUV del GruppoChery arriverà a dicembre del 2023 nella sua versione a benzina e, subito dopo, sarà disponibile anche nella variante 100% elettrica a zero ...

Proporrà elevati contenuti di. L'infotainment do5 si caratterizza per la presenza di un grande pannello collocato sulla parte superiore della plancia occupando per buona parte la ...La5, infatti, è dotata di guida autonoma di Livello 2 e la sua modernasarà sottoposta a una serie di test per funzionare al meglio con la segnaletica stradale del nostro Paese. Due ......la sua modernasarà sottoposta a una serie di test per funzionare al meglio con la segnaletica stradale italiana. Entrambi dispongono di un motore turbo benzina da 197 CV I due5 ...

Chery raddoppia in Italia, dopo il brand Omoda anche il marchio Jaecoo Il Sole 24 ORE

Omoda 5, la tecnologia del Suv cinese. Strumentazione digitale e sistema di infotainment di ultima generazione, con assistente vocale evoluto.A bordo della MG 4 è presente un display digitale da 7 pollici e al centro della plancia un touchscreen multimediale da 10,25 pollici.