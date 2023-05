Omicidio Matteuzzi | a processo per diffamazione anche i quattro hater che “giustificarono” il femminicidio sui social

Leggi su open.online

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Giustificavano suil’di Alessandra, la donna uccisa il 23 agosto scorso dall’ex compagno, il calciatore 27enne Giovanni Padovani. E oradi loro andranno acon l’accusa diaggravata per aver offeso la memoria della donna, dopo la denuncia presentata dai familiari della vittima, assistiti dagli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini. La prima udienza delè stata fissata per il 25 gennaio 2024. Tra iche andranno ac’èDonatello Alberti ex dirigente della Croce Bianca che aveva commentato la notizia della morte della donna, scrivendo: «Comunquelei come andava conciata, ovvio che il ragazzo era geloso». ...